В Тюмени расширят проект для мам и жен бойцов СВО

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова провела личный прием. К ней обратились неравнодушные тюменки с предложением подключиться к проекту для жен и мам участников СВО "Ты не одна", организованном на площадке Штаба общественной поддержки партии.

Руководитель учебного центра "Аудит Сервис" Мария Лямзина выступила с инициативой провести для семей бойцов уроки финансовой грамотности, а нутрициолог Наталья Сивкова – познакомить с основами здорового питания. Ольга Швецова поблагодарила их за поддержку семей военнослужащих и отметила, что проект "Ты не одна" обязательно будет расширяться.

"Так жены и мамы участников СВО смогут получить всестороннюю помощь в решении повседневных задач. Мы все должны помнить, что за каждым героем стоит его семья, которая жертвует покоем ради общей Победы. Пока ребята на передовой честно выполняют свой долг, они должны быть спокойны за близких, помнить: об их семьях есть кому позаботиться", - подытожила Ольга Швецова.

Проект "Ты не одна" в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России" стартовал в начале 2024 года и показал свою востребованность. Запрос на проведение мероприятий поступил от жен участников специальной военной операции. Сегодня каждый месяц в Штабе общественной поддержки проходят встречи для близких военнослужащих. В доверительной обстановке участницы общаются с разными специалистами и узнают полезную информацию.