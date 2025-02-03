Тюменская ГАИ усилит дежурство и видеонаблюдение на региональных дорогах

Госавтоинспекция Тюменской области предпримет дополнительные меры по безопасности дорожного движения на региональных автодорогах, в том числе в выходные дни, сообщили в пресс-службе ведомства.

За минувшие выходные дни в Тюменской области произошло 12 ДТП, в них погибли 7 человек, 22 человека ранены.

"Мы отмечаем резкое увеличение аварийности на региональных автодорогах. Будем не только увеличивать число нарядов на региональных автодорогах в выходные дни, но и инициировать установку здесь камер фиксации нарушений ПДД, которые хорошо зарекомендовали себя на федеральных трассах", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Госавтоинспекция призывает водителей даже при комфортной погоде выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. При таянии снега вода может замерзать не только на поверхности проезжей части, но и в трещинах на асфальте, создавая скользкость.