Общественная палата РФ запустила опрос о проблемах исторического просвещения молодежи

Комиссия Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике совместно с АНО "Герои Отечества" запускает социологический опрос о проблемах исторического просвещения молодежи.

Исследование покажет, какие проблемы молодые люди видят в сфере исторического просвещения и как они предлагают их решить. Принять участие в опросе могут граждане от 14 до 35 лет.

Результаты опроса обсудят на тематических мероприятиях, в которых примут участие представители экспертного и профессионального сообществ, исполнительных и законодательных органов государственной власти России. Выработанные предложения и рекомендации будут направлены в профильные органы власти.