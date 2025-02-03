Общественная палата РФ запустила опрос о проблемах исторического просвещения молодежи

11:03 03 февраля 2025
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Комиссия Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике совместно с АНО "Герои Отечества" запускает социологический опрос о проблемах исторического просвещения молодежи.

Исследование покажет, какие проблемы молодые люди видят в сфере исторического просвещения и как они предлагают их решить. Принять участие в опросе могут граждане от 14 до 35 лет.

Результаты опроса обсудят на тематических мероприятиях, в которых примут участие представители экспертного и профессионального сообществ, исполнительных и законодательных органов государственной власти России. Выработанные предложения и рекомендации будут направлены в профильные органы власти.

Теги: история , молодежь , Общественная палата , опросы
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