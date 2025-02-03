В Тюменском филармоническом оркестре рассказали, как будут праздновать в 2025 году 10-летний юбилей

Созданный в 2015 году Тюменский филармонический оркестр отметит сове первое десятилетие, за этот небольшой срок он заметно обогатил некультурную жизнь не только нашего региона, но и страны в целом. О планах оркестра на этот год и основных исторических вехах музыкального коллектива, рассказали в пресс-службе ТКТО.

На 2025 год у ТФО запланировано множество интересных проектов, мероприятий и инициатив. Вот некоторые из них:

22 февраля оркестр выступит в совместном концерте с талантливыми студентами Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ). Это единственный инклюзивный вуз в России, где обучают сразу по нескольким направлениям искусства. Концерт под названием "Видящие сердцем", в программе которого прозвучат произведения таких великих композиторов, как Равель, Моцарт и Римский-Корсаков, обещает быть незабываемым.

Кроме того, ТФО планирует продолжение сотрудничества с музыкантами и композиторами из Китая.

В марте 2025 года оркестр примет участие в эксклюзивном юбилейном шоу Игоря Крутого "Рапсодия льда – 2". Филигранное фортепианное исполнение Маэстро Игоря Крутого прозвучит в сопровождении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника – в органичном переплетении с виртуозностью вокалистов и мастеров спорта.

В мае ТФО выступит совместно с Донецким симфоническим оркестром на сцене Тюменской филармонии.

Главный дирижер и художественный руководитель ТФО Юрий Медяник:

Тюменский филармонический оркестр находится на подъёме своих профессиональных и творческих возможностей, что подтверждает всё более масштабные и разнообразные проекты в 2025 году. Я счастлив знать о том, что наши уважаемые слушатели с радостью последуют вместе с любимым оркестром в увлекательное музыкальное путешествие в течение всего года!

Тюменский филармонический оркестр создан в 2015 году при поддержке правительства Тюменской области и главы региона. Его первым художественным руководителем и главным дирижером был заслуженный деятель искусств РФ Евгений Иванович Шестаков (до 11.10.2020 года).

20 ноября состоялось первое выступление коллектива в рамках "Музыкального фестиваля Дениса Мацуева" в Тюмени при участии самого пианиста. 10 лет – это уже небольшая история.

Уже в первые годы своего творческого пути оркестр занял ведущее место в музыкальной жизни тюменского региона. Во втором сезоне оркестр вышел на всероссийский уровень и принимал участие в крупных фестивалях: "Алябьевская музыкальная осень", "Звезды на Байкале" в Иркутске, Crescendo в Пскове и Москве, IV Фестивале симфонических оркестров России в Екатеринбурге и многих других. Музыканты выступали в лучших столичных залах: Московской филармонии, концертном зале Чайковского, концертном зале Мариинского театра и других. Оркестр задал себе высокую профессиональную планку и до сих пор эта планка становится только выше.

С 2016 года Тюменский филармонический оркестр занимает центральное место в музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле".

В 2022 году Тюменский филармонический оркестр возглавил Юрий Медяник. В 2024 году он назначен художественным руководителем фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Ярким событием стало открытие фестиваля, концерт транслировался на телеканале "Культура".

За 10 лет существования оркестра было множество профессиональных побед и творческих достижений. Репертуар оркестра расширяется, охватывая все больше различных музыкальных стилей: джаз, аргентинское танго, музыку китайских, кубинских, венесуэльских и современных композиторов. Помимо симфонических программ оркестр участвует в концертных исполнениях опер, а также сотрудничает со звездами эстрады.

В 2024 году художественный руководитель, главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник и китайский композитор Ду Сяосу подписали меморандум о присвоении композитору статуса резидента Тюменского филармонического оркестра в рамках перекрестного года культуры между Китаем и Россией.

Впервые в своей истории оркестр начал сотрудничество с российскими и зарубежными звукозаписывающими компаниями.

Тюменский филармонический оркестр не только продолжает свою музыкальную миссию, но и активно способствует развитию культуры и искусства в регионе, отметили в ТКТО.