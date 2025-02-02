В тюменском "Дзержинце" учат помогать справляться со стрессом

18:42 02 февраля 2025
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Специалисты многофункционального молодежного центра "Дзержинец" рассказывают родителям как помочь детям справиться со стрессом при подготовке и сдаче экзаменов.
Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди многих причин, вызывающих психическое напряжение у школьников. Для большинства учащихся экзамен – это своеобразная критическая ситуация, которая определяет их положение в школе или дальнейшую судьбу.

По словам ведущего специалиста Центра Галины Прокопенко, главное в чем нуждаются подростки в этот период - это эмоциональная поддержка родных и близких". Именно о том, как оказать эту поддержку и помочь подростку подготовиться к экзаменам идет речь на мероприятиях "Секреты успешного экзамена.

В январе состоялось уже два таких мероприятия на базе образовательных учреждений города Тюмени, в которых приняли участие более 200 человек.

По материалам ММЦ "Дзержинец (г. Тюмень).

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