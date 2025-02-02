Стоит ли изменять цвет глаз, ответила врач

Прежде чем решиться на изменение цвета глаз, стоит взвесить все риски.

На сегодняшний день существуют два основных метода изменения цвета глаз: имплантация искусственной радужки и лазерная коррекция. Первый метод подразумевает хирургическое вмешательство, в ходе которого в глаз имплантируется специальный искусственный имплантат. Второй метод, лазерный, применяется преимущественно для осветления карих глаз путем разрушения пигмента радужной оболочки.

Но насколько безопасны эти процедуры? К сожалению, ответ не столь однозначен. Как подчеркивает заведующая отделением глаукомы и приема взрослого населения, к.м.н., офтальмолог высшей категории Тюменского областного офтальмологического диспансера Светлана Шатских, изменение цвета глаз –серьезное вмешательство, которое несет в себе значительные риски для зрения.

"Лазерная коррекция в этом случае сопряжена с риском развития глаукомы, повреждения роговицы, что может привести к снижению зрения или даже полной слепоте. Кроме того, существует вероятность неравномерного окрашивания радужной оболочки, что испортит эстетический эффект и придаст глазам неестественный вид", – объясняет Светлана Шатских. В случае с имплантацией искусственной радужки, риски также высоки: от отторжения имплантата до развития инфекционных осложнений.

Важно понимать, что последствия вмешательства необратимы. Если возникнут осложнения, вернуть прежний цвет глаз будет невозможно. Более того, нанесенный вред зрению, в некоторых случаях, также может оказаться фатальным, - сообщает АиФ-Тюмень.