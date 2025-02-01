Тюменская #СпецоперацииЛед заинтересует гостей любого возраста

Организаторы #СпецоперацииЛед, которая пройдет 23 февраля на набережной в Тюмени, в районе Моста влюбленных, предусмотрели программу, интересную для тюменцев всех возрастов, особенно семей с детьми.

Кроме трековых автогонок, дрифта и зрелищного открытия мероприятия пройдут мастер-классы патриотической и спортивной направленности, будут работать выставки ретро и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения.

Центр "Воин" впервые проведет турнир по лазертагу на правом берегу набережной Туры со стороны ул.Республики, также здесь будет работать тир.

С 12 до 15 часов зрителей #СпецоперацииЛед угостят горячим чаем и кашей, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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