Почему вода для полива растений должна быть талой

Талая вода полезная, так как мягкая и содержит микроэлементы и минералы. Солей в ней нет при условии, что набран снег в чистом месте, пояснила цветовод Евгения Федотова.

Комнатные растения очень любят талую воду.

При этом им не подходит замороженная водопроводная вода. Растения любят естественную талую воду. Лучше использовать снег не из привычной городской среды, а, например, из лесной полосы или с дачного участка. Но подойдет и тот, который только что нападал, например, за ночь. И собирать его лучше там, где меньше выхлопных газов.

Поставьте ведро со снегом у теплой батареи или иного обогревателя. Можно просто на кухне. Дождитесь, когда вода станет комнатной температуры, а не просто растает. Не забывайте, что поливать растения нужно только после полного просыхания грунта от прежнего полива, - сообщает Тюменская область сегодня.