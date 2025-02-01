Спортивный центр откроют в Тобольске

В Нижнем посаде планируют построить центр, где тоболяки смогут круглогодично заниматься спортом. Это один из приоритетных вопросов, сказал глава города Петр Вагин в прямом эфире в своем Telegram-канале. Вопрос о строительстве спортивного центра для жителей Нижнего посада задала одна из зрительниц, - сообщает Тюменская линия.

"Предварительно работаем над подбором земельного участка. Есть несколько вариантов. Планируем построить объект, где будут возможности для занятий спортом и реализации мероприятий патриотической линии. Всегда говорил о том, что основная задача заключается в объединении подгорной и нагорной части. Внизу остро не хватает объектов спортивной инфраструктуры", – считает Петр Вагин.