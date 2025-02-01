Можно ли мыть мясо, ответила нутрициолог

Лучший способ обезопасить этот продукт от вредных бактерий – термообработка.

Такой подход поможет защитить от различных заболеваний и неприятностей со стороны желудочно-кишечного тракта. Но иногда чрезмерное стремление к "дезинфекции" может навредить.

Нутрициолог Ксения Яковенко предупреждает: мыть мясо нельзя. "На поверхности мяса могут находиться бактерии, среди которых особенно опасна листерия. Эта бактерия устойчива к холоду и может выживать даже в холодильнике, а также легко переносит заморозку. Листерия предпочитает влажную среду, что делает мытье мяса особенно рискованным", - рассказала Ксения.

При мытье мяса капли воды могут разнести листерию по всей кухне, загрязняя раковину, кран, рабочие поверхности, а также руки и одежду. Поэтому единственный безопасный выход — не мыть мясо.

Ксения Яковенко также рекомендует работать в перчатках, чтобы минимизировать контакт с сырым мясом. Кроме того, важно использовать отдельную доску и нож, - сообщает АиФ-Тюмень.