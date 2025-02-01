В Тюменском районе началась подготовка к посевной

Уже начата подготовка к предстоящим полевым работам. Сельхозпроизводители закупают минеральные удобрения. Сейчас хозяйства и сельхозпредприятия обеспечены подкормкой растений на 30% от плана. Всего планируется приобрести 2600 тонн.

Аграрии также запасаются средствами защиты растений и обновляют семенной материал.

Особое внимание уделяется ремонту технических средств – главных помощников тружеников сельского хозяйства. В настоящий момент привели в порядок 93% от всего парка машин (440 единиц техники, включая тракторы и сельхозмашины – сеялки и культиваторы).

Темпы ремонта и запас ресурсов для проведения посевной кампании в предстоящем сезоне, по данным управления АПК Тюменского района, идут планомерно, срывов не предвидится.

Хорошими темпами продвигается и производство молока. Ежедневный валовый надой молока по району составляет 750 центнеров, - сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.