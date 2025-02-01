В Кубке Тюмени по плаванию победила московская команда

Команда московского клуба Gold Swim Masters стала победительницей III Открытого Кубка Тюмени по плаванию в категории "Мастерс".

Второе место заняли представители краснодарского клуба Swim Glide Masters. Третьими стали пловцы нижнетагильского клуба "Уралец-Мастерс", которые были обладателями кубка два предыдущих года. Тюменцы из клуба NRG Swim стали лишь четвертыми.

"Никогда Тюмень не видела подобного праздника ветеранского спорта.

Был установлен очередной рекорд по количеству участников. В Тюмень съехались спортсмены из 44 городов России", - сообщил организатор соревнований, руководитель клуба NRG Swim Алексей Соколов.

Всего на старт вышли 307 человек из 36 клубов Всероссийской федерации плавания "Мастерс". За последние полгода Кубок Тюмени стал одним из самых многочисленных по числу участников. Больше пловцов собирали только Кубок России в Казани и Рождественский кубок в Санкт-Петербурге, - сообщает Вслух.ру.

Самым возрастным спортсменом тюменских заплывов стал Виктор Коробейченко из Челябинска. В этом году ему исполнится 88 лет, что вызывает огромное уважение к таким людям. Лучшими пловцами турнира признаны Виталий Красавин из Новосибирска (клуб "Сибмастерс") и Наталья Рихельгоф из команды "Газпром Трансгаз Сургут". Они набрали наибольшее количество очков на одной дистанции.