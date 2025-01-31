В Тюмени займутся разработкой программы по включению инклюзии в различные сферы

Фото: страница Тимура Нигматуллина во «ВКонтакте»

Член Общественной палаты Тюменской области, руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин встретился с главой Тюмени Максимом Афанасьевым.

На встрече обсуждалось включение социальной инклюзии в различные сферы жизни общества. Максим Викторович поддержал идеи общественника, договорились о создании рабочей группы, которая займется разработкой программы по данному вопросу.

Также Тимур Нигматуллин провёл рабочую встречу с представителями Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Участие приняли заместитель директора департамента Александра Горлатова, начальник управления Александра Лямина и руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

"Обсудили с коллегами развитие инклюзивного направления в сфере бизнеса. В настоящее время это важное направление, и наша общая задача - оказывать содействие людям с инвалидностью, в том числе - участникам СВО с инвалидностью", - рассказал Тимур Нигматуллин.