Сайфитдинов: Косухин – настоящий герой и человек, душой болевший за свое дело

Фото - @sayfitdinovFG

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и депутат регионального парламента Александр Мажаров приняли участие в открытии музейного зала истории Тюменского индустриального университета и экспозиции, посвященной столетию со дня рождения первого ректора вуза Анатолия Косухина.

Поздравляя преподавательский состав и студентов университета со столь знаменательным событием, Фуат Сайфитдинов отметил его огромную значимость для всей большой Тюменской области.

"Глубоко символично, что мы открываем экспозицию в год восьмидесятилетия Великой Победы, в Год защитника Отечества в России и в Год Героев, объявленный в Тюменской области. Именно таким человеком, настоящим героем, патриотом и был ректор Тюменского индустриального института Анатолий Николаевич Косухин. В годы войны – легендарный подпольщик, партизан, а в мирное время – человек, душой болеющий за свое дело. Именно благодаря его таланту, энергии, организаторским способностям и лидерским качествам в кратчайшие сроки был создан технический вуз на Тюменской земле. Я тоже учился в индустриальном институте в те времена, когда ректором был Анатолий Николаевич, и считаю, что тем, кто был тогда студентом, очень повезло", - сказал спикер облдумы.

По словам Фуата Сайфитдинова, выставка станет частью образовательного пространства университета. "Я искренне хочу поблагодарить всех, кто задумал и реализовал этот проект", - подчеркнул глава областного парламента.

Исполняющий обязанности ректора ТИУ Юрий Клочков в своем видеообращении к гостям торжественной церемонии отметил, что Анатолий Николаевич Косухин создал университет, который решает государственные задачи.

В данный момент и.о. ректора и специалисты университета находятся в Анапе, где участвуют в устранении последствий техногенной катастрофы, помогают в очистке черноморских пляжей от разлившегося мазута. "Я уверен, что наш вуз ждет светлое будущее, его выпускники по-прежнему будут востребованы страной. В ближайшее время мы будем только повышать значимость, рейтинг, уважение к университету и сможем стать достойными продолжателями дела Анатолия Николаевича", - добавил Юрий Клочков.

Поздравительную телеграмму в адрес ТИУ направил председатель совета Союза нефтегазопромышленников России, почетный гражданин Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа Юрий Шафраник. "Роль Анатолия Косухина в судьбе России, Сибири, судьбах тысяч людей неизмеримо огромна. Считаю одним из важных дел жизни Анатолия Николаевича организацию первого технического высшего учебного заведения в Тюменской области, что, в свою очередь, дало начало освоению нефтяных и газовых месторождений, созданию Западно-Сибирского нефтегазового комплекса – величайшего и уникального нефтегазового проекта в мире. Формирование этого комплекса, прежде всего, заслуга выпускников нашего университета", - говорится в телеграмме.

По словам Юрия Шафраника, создание инженерной службы высокого профессионального уровня, высшей нефтяной школы Тюменской области – это прорыв в решении вопросов того времени. "Решать любую поставленную задачу на максимально возможном уровне достижения цели – такими словами можно характеризовать Анатолия Николаевича. Для нас, студентов, это был лидер, личность, человек, за которым хотелось идти вперед. Он давал стимул и надежду в жизни. Благодарен судьбе и горжусь тем, что я выпускник такого вуза", - подчеркнул Юрий Шафраник.

На выставке воспроизведен рабочий кабинет первого ректора ТИУ, представлены научные работы ученых вуза, технические средства обучения разных лет, личные вещи, предметы, награды преподавателей и известных выпускников университета, на стендах размещены материалы о становлении и развитии крупнейшего технического вуза Западной Сибири с момента основания и до наших дней.