У российских школьников появится учебник по военной истории

Презентация учебного пособия "Военная история России" состоялась в ТАСС под редакцией Владимира Мединского. Оно выпущено в 3 книгах, синхронизированных со школьным изучением курса истории, сообщает Минпросвещения РФ.

Учащиеся 6—7-х классов будут изучать венную историю с Древней Руси до конца XVII века, 8—9-х классов - с конца XVIII до начала XX века, 10—11-х классов - с событий Первой мировой войны до настоящего времени).

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

Учебник по военной истории России прошёл экспертизу Министерства просвещения и был включён в федеральный перечень. Это дополнение к государственному учебнику по истории для тех ребят, кто хочет расширить свои знания. Важно, что учебное пособие полностью синхронизировано с основным учебником. Я его сам внимательно прочитал — очень понятно написано, подобраны хорошие иллюстрации. Уверен, что школьникам будет интересно по нему учиться, так же, как и по нашим государственным учебникам.

В новых учебниках по истории России отдельные параграфы посвящены знаковым событиям Великой Отечественной войны — Битве за Москву, блокаде Ленинграда, Сталинградской и Курской битвам.

Учебное пособие одобрено Минпросвещения России и предназначено для учеников средних школ, курсантов суворовских и нахимовских училищ, кадетских классов, всех интересующихся военной историей России.

В презентации пособия в ТАСС приняли участие помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, начальник НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик, научный директор Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян и научный директор РВИО Михаил Мягков.