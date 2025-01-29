Ишимские волонтеры шьют экипировку для своих бойцов

В пошивочном цехе волонтерского движения "Своих не бросаем" в городе Ишиме сейчас посменно работают более пятидесяти человек, а начиналось все с инициативы нескольких женщин и одной домашней швейной машинки. На днях с волонтерами встретился секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Сегодня на современном оборудовании в цехе для земляков, выполняющих боевые задачи, производят обмундирование, маскировочные сети, минные сумки, летние и зимние костюмы, дождевики, спальники, тактические пояса. Аптечки, которые изготавливаются тут же, волонтеры наполняют необходимыми медикаментами. Все эти вещи востребованы бойцами, поскольку ишимцы работают по заявкам от командиров подразделений. Со временем экипировка совершенствуется, участники СВО, находясь на связи с волонтёрами, подсказывают, как улучшить тот или иной предмет, и сделать его удобнее и функциональнее.



Андрей Артюхов поблагодарил волонтеров за их важную и нужную работу. "С самого начала спецоперации ишимцы организовали производство экипировки для своих земляков. Все это время они получают видео от воинов-земляков со словами благодарности. Такая помощь очень ценится на СВО", - подчеркнул он.