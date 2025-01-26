Против травли в школах будет действовать новый закон

Для противодействия травле в школах думский комитет по молодежной политике разработал проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на противодействие травле в детской и молодежной среде. В комитете отмечают, что необходимость принятия законопроекта является чрезвычайной, в связи с чем проект федерального закона планируется к внесению в Госдуму в январе 2025 года.

Концепция законопроекта была предложена к рассмотрению Общественной палатой РФ в рамках общественной экспертизы (нулевого чтения), которые прошли на площадке ОП РФ 23 января. Участники чтений — члены ОП РФ, эксперты и общественники — изучили проект закона, высказали свои мнения и поделились замечаниями, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в целом поддержал концепцию законопроекта. Положительным моментом он назвал то, что дано понятие травли. По его мнению, дано в целом корректно, но требует доработки. В то же время, закон позволит отличать травлю от конфликтов, которые неизменно возникают в школьной среде. И позволяет организовать профилактику буллинга.

Об актуальности проблемы травли свидетельствует опрос "Семейная политика. Меры поддержки глазами семьи и детей", проведенного ОП РФ в 2021 году. По полученным данным 33 процента из 10 тысяч родителей и школьников ответили, что не чувствуют себя в школе в безопасности, сообщил Сергей Рыбальченко.

"Тема травли возникает регулярно. В ОП РФ обращаются граждане и родители детей, которых травят сверстники в школе. При этом специалисты рекомендуют переводить пострадавшего в другую школу, что можно считать поражением в этой ситуации. Исключен из школы должен быть тот, кто травит", — подчеркнул он.

На некоторые нестыковки законопроекта указал член комиссии ОП РФ Сергей Шувалов. Он напомнил участникам чтений, что сегодня систематические проявления агрессии, в том числе физического насилия, издевательства, травли, влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Спикер также представил законы, которые регулируют в том числе и явления кибербуллинга, оскорбления, психического насилия.

Он выразил сомнения в эффективности предложенной системы, при которой признаки травли выявляет учитель. Он же передает информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая эти признаки устанавливает.

"Такие нормы предлагают педагогическим работникам, не имеющим соответствующих знаний в сфере права, самостоятельно принимать решения о наличии, либо отсутствии у лица состава правонарушения или антиобщественного действия", — пояснил Шувалов.

По словам спикера, лицо, принимающие решение о факте травли, должно иметь юридическое образование, чтобы в случае ошибки его можно было привлечь к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.

Статистические данные судебного департамента при Верховном суде РФ по уголовным делам в отношении несовершеннолетних привела член Общественного совета по защите прав ребенка при Президенте Людмила Виноградова. Она сообщила, что в 2023 году поступило в суд 17,2 тысячи уголовных дел в отношении несовершеннолетних. При этом в первом полугодии 2024 года их число составило 7 985. В 2023 году по статье за хулиганство вынесено 812 приговоров, за телесные повреждения — 1814. В первом полугодии 2024 года выросло количество преступлений, совершенных в организованной группе.

Переходя к концепции законопроекта, спикер остановилась на определении понятия травли, отметив, что у нее двоякое к нему отношение.

"С одной стороны, дается определение травли, это хорошо. Указывается, что это систематическое (более двух раз) умышленное действие несовершеннолетнего, причиняющего или имеющего намерения причинить физические или психические страдания. Однако дальше идет несоответствие: перечисляются все признаки преступлений, имеющих квалификацию в уголовном кодексе, но при этом отмечаются как не повлекшие к привлечению к уголовной иди административной ответственности. Я не понимаю, как может быть так, что преступление не влечет ответственности", — высказала замечание Людмила Виноградова.

Если школы будут подавать в Комиссии по делам несовершеннолетних данные о случаях травли, то это негативно скажется на их рейтинге, заострил внимание на возможной проблеме первый заместитель председателя комиссии ОП РФ Павел Пожигайло.

"Школа стремится к высокому рейтингу, потому что от этого многое зависит в жизни школы, а если она будет честно вскрывать эти нарушения, связанные с травлей, то рейтинг упадет. Как сделать так, чтобы у школы была мотивация вскрывать проблему и бороться? Мы должны переломить этот конфликт и создать наоборот, механизм, который бы поощрял школы в этих ситуациях", — убежден он.

К новым функциям Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав одобрительно отнеслась сенатор Анастасия Жукова.

"Когда мы понимаем, что документов разработано много, то не знаем, как они реализуются. Комиссии по делам несовершеннолетних по сути будут контролировать работу всех органов системы профилактики. В проекте сказано, что они будут осуществлять комплекс мер. Появляется возможность проконтролировать: существуют ли вообще социальные педагоги? Может ставка не заполнена и никаких мер не предпринимается? Возможно, службы медиации вообще не созданы в регионах, потому что кто-то считает, что это невозможно или не нужно. Когда комиссия собирается с социальными службами, представителями губернатора, то они могут смотреть на достаточность принимаемых мер и выносить решения", — отметила спикер.

По ее мнению, после доработки проект закона следует рассмотреть положительно.

Большинство экспертов отметили, что решать такую серьезную проблему одними лишь законодательными методами малоэффективно. С ними согласен член Комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике Денис Губенко.

"Гораздо эффективнее было бы вернуть в систему начального образования оценку поведения учеников. Школа — это то учреждение, где дети и подростки продолжают совершенствовать свои навыки взаимодействия в социуме. Этому нужно учить. А если мы готовы поручить эту задачу школьным педагогам, то мы обязаны предоставить им больше полномочий", — подчеркнул он.

По словам члена ОП РФ, общество в лице родителей, школы, социальных служб, комиссий и молодежных общественных организаций должно использовать все имеющиеся возможности для работы с зачинщиками и участниками травли.

"Тем, кто способен осознать вред своих действий по отношению к другому члену школьного коллектива, нужно дать возможность исправиться. Тем же, кто наперекор всем профилактическим беседам и психологическим методикам желает продолжать свою антиобщественную деятельность, нельзя ни в коем случае позволять наносить своим жертвам физический либо психологический вред, даже если зачинщика придется, как минимум, из школьного коллектива удалить", — предложил он.

В нулевых чтениях также приняли участие член Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Михаил Непогодин и другие эксперты.

В ходе дискуссии в том числе были подняты вопросы организации работы служб медиаций, направленных на разрешение конфликтных ситуаций и обучение школьников их предотвращению, дана оценка профилактическим мерам против травли в школах и представлено видение их реализации. Замечания и предложения участников нулевых чтений по законопроекту будут переданы в Госдуму.