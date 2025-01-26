Стало известно, когда выгоднее купить стройматериалы

По словам генерального директора компании Zapusk Group Алексея Равинского, покупать материалы сейчас будет выгоднее. Весной стоимость стройматериалов может вырасти на 10–15%. Подорожание коснется металла, цемента, кирпича и теплоизоляции. Эксперт связывает это ростом спроса на материалы в условиях активного развития рынка складской недвижимости и ИЖС.

Чтобы сэкономить, Алексей Равинский советует закупать материалы заранее, особенно вне сезона, когда цены могут быть ниже.

"Ищите акции и скидки у крупных поставщиков или строительных магазинов — многие из них предлагают выгодные условия для оптовых закупок. Также можно рассмотреть покупку материалов через совместные закупки, если у вас есть знакомые или соседи, которые тоже строятся", - рассказал Алексей Равинский.

Еще один способ — использовать альтернативные материалы. Например, вместо дорогого кирпича можно рассмотреть газобетон или другие современные материалы, которые часто дешевле и не уступают по качеству, - сообщает АиФ-Тюмень.