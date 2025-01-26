Монтажники в Тюменской области могут заработать до 93 000 рублей

Одна из востребованных специальностей в регионе — монтажники. По данным департамента труда и занятости Тюменской области, на 1 января 2025 года организациям требуется 1 тыс. 842 монтажника технологических трубопроводов. Им готовы платить от 90 тыс. 600 до 93 тыс. 200 рублей в месяц.

Открыто 177 вакансий для электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию с заработком от 69 тыс. 722 руб. до 79 тыс. 500 руб.

У 715 специалистов-монтажников не указан профиль, зарплата для них колеблется от 50 тыс. 970 руб. до 63 тыс. 687 руб.

Организации примут 104 монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций, они смогут зарабатывать от 83 тыс. 383 руб. до 85 тыс. 550 руб. Слесари-электромонтажники — по 75 тыс. рублей, нужно 12 специалистов.

Также есть предложения для 12 электромонтажников по освещению и осветительным сетям и 11 монтажников систем вентиляции, кондиционирования воздуха, у них предусмотрены зарплаты по 70 тыс. рублей, - сообщает Вслух.ру.