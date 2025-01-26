Хронические неинфекционные заболевания могут навредить зрению

Онкология, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии – наиболее распространенные из неинфекционных хронических. При каждом из этих диагнозов стоит уделить внимание профилактике глазных заболеваний.

Сахарный диабет может повлиять на различные органы, включая глаза. Одно из распространенных осложнений диабета – диабетическая ретинопатия, которая может привести к значительному ухудшению зрения и даже слепоте.

"На первых порах заболевание протекает практически бессимптомно. Однако на поздних стадиях отмечается значительное снижение остроты зрения, сужение его полей. Диагностировать патологию сетчатки можно при осмотре у врача-офтальмолога, в том числе на ранних стадиях – при офтальмоскопии", – отмечает врач-офтальмолог отделения глаукомы Тюменского областного офтальмологического диспансера Татьяна Ниязова.

Здоровье сердца и сосудов напрямую влияет на состояние наших глаз. Сетчатка глаза, отвечающая за восприятие изображения, имеет очень тонкую и чувствительную сеть кровеносных сосудов. Проблемы с сердцем и сосудами, такие как высокое артериальное давление, атеросклероз и повышенный уровень холестерина, могут повредить эти сосуды, нарушить кровоснабжение сетчатки и привести к различным офтальмологическим заболеваниям, среди которых также ретинопатия – но гипертоническая или атеросклеротическая.

Онкологические заболевания также представляют серьезную угрозу. Стоит обратить внимание на такие симптомы, как появление новых пятен на радужной оболочке, изменение формы зрачка, выпучивание глаза, ухудшение зрения, боль в глазу, появление уплотнений или язв на веке. Важно знать, что ранняя диагностика и своевременное лечение могут существенно повысить шансы на сохранение зрения и успешный результат.

При наличии этих и других хронических заболеваний профилактический осмотр у врача-офтальмолога следует проходить не реже 1 раза в год, - сообщает Мегатюмень.