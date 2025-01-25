Тюменцы могут помочь пожилым родственникам передавать показания счетчиков

Тюменцы могут оформить гостевой доступ в приложении Госуслуги.Дом. благодаря этому они помогают пожилым родственникам передавать показания счетчиков, оплачивать счета и подавать заявки в управляющие компании, сообщили в региональной Госжилинспекции.

В таком режиме доступно обращение в управляющую компанию и другие службы, заявка на поверку счетчиков. Можно смотреть отчеты по капитальному ремонту.

Гостю недоступны голосование на общих собраниях, общение в домовых чатах страхование недвижимости.

Доступ предоставляется собственником в приложении Госуслуги.Дом через телефон, связанный с аккаунтом на портале. Гость получает уведомление в приложении, и у него появляется новый объект с пометкой "Гостевой доступ", - сообщает Тюменская линия.