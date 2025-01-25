Заболеваемость сахарным диабетом растет. В чем опасность?

Сахарный диабет стал одной из десяти основных причин смертности, приводя к сокращению продолжительности жизни на 25% и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

На начальном этапе сахарный диабет может проявляться практически бессимптомно. Заболевание может развиваться много лет, прежде чем уровень сахара в крови станет критическим. Первые признаки, на которые стоит обратить внимание, включают:

• сухость во рту, не проходящая после употребления достаточного количества жидкости;

• зуд кожи;

• повышенная утомляемость;

• частое мочеиспускание;

• снижение иммунитета;

• нечеткое зрение.

Сахарный диабет влияет на качество жизни пациентов, поражая как периферическую, так и центральную нервные системы. Мелкие сосуды-капилляры, отвечающие за питание нервных структур и микроциркуляцию, страдают от заболевания.

"При поражении периферической нервной системы возникает диабетическая полинейропатия, которая может появиться задолго до развернутой клинической картины основного заболевания. С длительностью сахарного диабета более 5 лет практически у каждого обнаруживаются ее проявления, даже при наличии сахароснижающей терапии, - сообщает КП-Тюмень.

Хотя сахарный диабет хроническое заболевание, от которого нельзя излечиться, сбалансированный рацион питания, активный образ жизни и правильное лечение могут помочь сохранить качество жизни на высоком уровне. Важно вести динамическое наблюдение у врача и следовать всем его рекомендациям, чтобы избежать осложнений этого заболевания", - прокомментировала врач-невролог Областного лечебно-реабилитационного центра Хворостенко Светлана Михайловна.