Семьям погибших бойцов в Тюмени материально помогут с организацией поминок

О новых мерах поддержки участвующих в СВО военнослужащих и их семей накануне сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев на расширенном заседании президиума Совета муниципальных образований Тюменской области.

"Кроме того, вводится новая мера поддержки семей погибшего участника СВО в виде выплаты из городского бюджета на поминальный стол. Размер выплаты составит 1,45 размера прожиточного минимума, установленного в Тюменской области, что составляет 25 712 рублей", - сообщил Афанасьев.

Также мэр рассказал, что участники СВО освобождены от уплаты за эвакуацию и хранение брошенного автотранспорта на муниципальной стоянке.