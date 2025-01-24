Семьям погибших бойцов в Тюмени материально помогут с организацией поминок

О новых мерах поддержки участвующих в СВО военнослужащих и их семей накануне сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев на расширенном заседании президиума Совета муниципальных образований Тюменской области.
"Кроме того, вводится новая мера поддержки семей погибшего участника СВО в виде выплаты из городского бюджета на поминальный стол. Размер выплаты составит 1,45 размера прожиточного минимума, установленного в Тюменской области, что составляет 25 712 рублей", - сообщил Афанасьев.
Также мэр рассказал, что участники СВО освобождены от уплаты за эвакуацию и хранение брошенного автотранспорта на муниципальной стоянке.
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