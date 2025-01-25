Зимой стоит задуматься о лечении поллиноза

Чаще сезонная аллергия выражается респираторными симптомами: зуд покраснение глаз, отечность век, насморк, чихание, заложенность носа, сухой кашель. Кроме того, если ее не лечить, то заболевание прогрессирует, расширяется спектр аллергенов, симптомы учащаются и переходят в тяжелые формы в виде ангионевратических отеков, тяжелых проявлений бронхиальной астмы.

Врач педиатр, аллерголог-иммунолог ОКБ №1 Елена Майер рассказала об особенностях аллергии в Тюменской области и как можно справиться с этой проблемой раз и навсегда.

– Для нашей территории характерны три волны поллинации: первая (апрель – май), когда зацветают береза, ольха, орешник. Вторая волна (начало лета) – начинают цвести луговые травы. Третья волна (середина лета – сентябрь) – цветение сорных трав, – объяснила врач.

На сегодняшний день единственное патогенетическое лечение от сезонной аллергии – аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Специалисты любят этот метод, потому что он реально помогает пациентам контролировать свои симптомы и чувствовать себя полноценно в этой жизни.

По сути, это введение экстракта причинно-значимого аллергена. То есть если у человека реакция на пыльцу березы, то применяется экстракт пыльцы березы – все логично. Вариантов введения аллергена два: парентеральное (подкожная инъекция) и сублингвальный (капли, таблетки под язык). Обе методики эффективны.

Подкожная АСИТ проводится в процедурном кабинете под контролем врача аллерголога, который наблюдает, как пациент реагирует на введение препарата. Лечение проходит за 5- 6 месяцев до цветения, то есть примерно с октября: начинается курс с набора дозы, потом поддерживающий период. Есть определенные стандартные схемы, которые подбирает аллерголог.

Вторая (сублингвальная) методика начинается зимой за 3-4 месяца до цветения и весь период цветения причинно-значимых растений. Препараты (капли или таблетки) применяются в домашних условиях, - сообщает Тюменская область сегодня.