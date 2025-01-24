ТФО создаст первую в мире профессиональную запись Симфонии №2 Бородина в авторской редакции

Тюменский филармонический оркестр под управлением дирижера Юрия Медяника совместно с виолончелистом Николаем Шугаевым с 21 по 26 января работает над записью произведений для всемирно известной звукозаписывающей компании Naxos. Это второе в истории оркестра сотрудничество с этой компанией.
По словам Медяника, инициативу проявили представители Naxos, высоко оценившие предыдущую работу оркестра. "Нам предложили продолжить сотрудничество, что, безусловно, говорит о признании профессионализма оркестра, работы дирижера и солиста", - считает дирижер.
Коллектив запишет Симфонию №2 Александра Бородина в авторской редакции, а также произведения Антонина Дворжака для виолончели с оркестром: Концерта для виолончели с оркестром си минор, Рондо соль минор, и пьесы Silent woods (Тихие леса) из цикла "Из Богемского леса".
В ТКТО отмечают, что Симфония №2 Бородина в авторской редакции звучала в исполнении ТФО на открытии VIII симфонического сезона в 2022 году, однако не существует ни одной профессиональной записи этого произведения. Запись, которую осуществит ТФО и Юрий Медяник совместно с Naxos, будет первая в мире.
В январе 2024 года оркестр совместно с Николаем Шугаевым осуществил запись произведений Моисея Вайнберга для виолончели с оркестром. Этот релиз запланирован на май 2025 года и будет доступен на дисках и стриминговых платформах.
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