С 1 февраля на 9,5% повысится материнский капитал

После индексации сумма сертификата на первого ребенка составит 690 тыс. рублей.

Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго малыша доплата будет 222 тыс. рублей.

Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу получит полную сумму – 912 тыс. рублей

Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании Президента с членами Правительства