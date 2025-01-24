В Тюмени стартовал региональный Год героев

2025 год в Тюменской области объявлен Годом героев, официальный старт ему дали 23 января в торжественной обстановке в ДК "Нефтяник".

С приветственным словом к участникам, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, герои России, обратился губернатор Тюменской области Александр Моор:

Наступивший 2025 год – год юбилея Победы в Великой Отечественной войне - объявлен Президентом России Годом защитника Отечества. Этот смысловой акцент заложен и в Годе героев, который мы сегодня торжественно открываем в Тюменской области. Это шаг для укрепления неразрывной связи поколений. Любовь к Родине, знания нашей героической истории, сохранение исторической памяти – дают поводы для гордости, укрепляют наши корни. Все это в итоге создает основу для рождения и воспитания новых героев.

В числе приглашенных - Герои России Рустам Сайфуллин, Олег Касков, Владимир Шарпатов, участники специальной военной операции, а также представители общественности, курсанты ТВВИКУ, воспитанники Тюменского президентского кадетского училища, школьники и студенты.

Глава региона торжественно вручил шести жителям Тюменской области награды за мужественные поступки и самоотверженный труд.

Мероприятие транслировалось в 33 виртуальных концертных залах региона.