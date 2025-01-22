В Тобольске открыли дневной стационар для реабилитации детей с соматической патологией

В педиатрическом отделении Областной больницы № 3 начал работу дневной стационар для реабилитации детей с соматической патологией, в котором можно пройти курс восстановительного лечения, сообщает депздрав Тюменской области.

Курс способствует улучшению общего состояния и ускорению выздоровления. Для реабилитации используются современные физиотерапевтические методы и новое оборудование, приобретённое в рамках госпрограммы Тюменской области "Развитие здравоохранения".

Детям могут пройти терапию магнитным полем, точечный массаж и термотерапию, гипокситерапию, ручной и аппаратный массаж.

"Процедуры назначаются врачом. Они особенно важны для детей с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом и после перенесённых острых состояний. Реабилитация помогает укрепить здоровье ребёнка, улучшить качество жизни и предотвратить возможные осложнения", – подчеркнула врач-физиотерапевт ОБ № 3 Альбина Галяутдинова.