В Тюмени проведут фестиваль снежных скульптур

14:30 21 января 2025
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Открытый фестиваль снежных скульптур "Сибирский край" пройдет 8 и 9 февраля в Затюменском экопарке, участвовать в нем могут только любители.

К участию допускаются команды составом от пяти человек из  тюменских организаций, предприятий, ТОСов, для этого нужно до 31 января оформить заявку, обозначив название персонажа по одной из номинаций: "Персонажи из произведений русского писателя П.П. Ершова" или "Герои русских сказок, мультфильмов".

Победители и призеры фестиваля в каждой номинации награждаются дипломами и подарками, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

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