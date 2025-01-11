На январь определены главные задачи по профилактике аварийности на дорогах

Тюменские федеральные автодороги останутся под особым контролем сотрудников Госавтоинспекции. Здесь пройдут межведомственные акции с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции, сотрудников МЧС, представителей дорожных служб и медицинских работников.

"Обстановка на федеральных автодорогах региона остается сложной, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Именно поэтому на опасных участках трасс постоянно проводятся надзорные или предупредительные мероприятия. Хорошо зарекомендовали себя совместные акции с сотрудниками Госавтоинспекции сопредельных субъектов РФ на транспортных границах региона", - сказал Андрей Миллер.

Автоинспекторы продолжат мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов, в первую очередь на загородных дорогах. Начало года показало, что проблема аварийности с участием пеших участников движения по-прежнему актуальна, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.