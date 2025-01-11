Почему киберпреступники атакуют домашние ПК

Домашние компьютеры используются мошенниками, чтобы использовать их для кражи информации и организации точек доступа для перенаправления сетевого трафика. Все это делается, чтобы скрыть местоположение злоумышленников, позволяя им действовать анонимно.

"Заражение домашних компьютеров происходит не точечно, а массово. Злоумышленники используют различные методы, например, фишинг. Они могут отправить миллионы писем с предложением скачать и установить вредоносное программное обеспечение. В таких письмах могут использоваться личные данные (имя, фамилия пользователя), сгенерированные из украденных баз данных. Когда к человеку в письме обращаются по имени, это повышает уровень доверия, -рассказал tmn,aif.ru эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. - Когда пользователи скачивают и устанавливают вредоносные файлы, их компьютеры становятся частью ботнета — сети зараженных устройств. Из десятков миллионов отправленных писем, даже несколько тысяч на которые попались пользователи и перешли по ссылкам, установили программы, могут обеспечить злоумышленникам доступ к ценным данным. Они могут украсть информацию о кредитных картах, банковских реквизитах и даже получить доступ к корпоративным сетям через домашние компьютеры".

Пользователи, сохраняя данные о своих картах в браузерах, рискуют тем, что эта информация может быть украдена. Киберпреступники могут использовать их для финансовых махинаций. Эксперт напоминает, что в условиях растущих киберугроз важно быть внимательными и соблюдать меры безопасности, чтобы защитить свои устройства и личные данные от злоумышленников.