Портативное оборудование ИВЛ появилось в ярковской больнице

08:38 11 января 2025
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С появлением портативного аппарата искусственной вентиляции легких в Областной больнице №24 (с. Ярково) трудностей с транспортировкой пациентов не возникает.
Аппарат ИВЛ приобретен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в начале 2024 года. С момента поступления аппарата ИВЛ в больнице было проведено около семидесяти операций, после каждой из которых используется новое портативное оборудование.

Медицинское оборудование экспертного класса универсально, благодаря различным вариантам вентиляции легких: в принудительном и вспомогательном режимах, при сохраненном самостоятельном дыхании, по инвазивной и неинвазивной методике, с управлением по давлению и объему, - сообщает Альбина Алимова, пресс-секретарь ОБ №24 (с. Ярково).

"Аппарат ИВЛ стал незаменимым помощником для специалистов. Мы используем его и для работы в оперблоке, и при транспортировке пациента в палату пробуждения после операции, и в тех случаях, когда пациентам из других отделений требуется срочное подключение к искусственной вентиляции легких по показаниям" - рассказывает медицинская сестра-анестезист Тамара Кузнецова.

Теги: больница , Ярковский район
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