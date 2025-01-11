Портативное оборудование ИВЛ появилось в ярковской больнице

С появлением портативного аппарата искусственной вентиляции легких в Областной больнице №24 (с. Ярково) трудностей с транспортировкой пациентов не возникает.

Аппарат ИВЛ приобретен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в начале 2024 года. С момента поступления аппарата ИВЛ в больнице было проведено около семидесяти операций, после каждой из которых используется новое портативное оборудование.

Медицинское оборудование экспертного класса универсально, благодаря различным вариантам вентиляции легких: в принудительном и вспомогательном режимах, при сохраненном самостоятельном дыхании, по инвазивной и неинвазивной методике, с управлением по давлению и объему, - сообщает Альбина Алимова, пресс-секретарь ОБ №24 (с. Ярково).

"Аппарат ИВЛ стал незаменимым помощником для специалистов. Мы используем его и для работы в оперблоке, и при транспортировке пациента в палату пробуждения после операции, и в тех случаях, когда пациентам из других отделений требуется срочное подключение к искусственной вентиляции легких по показаниям" - рассказывает медицинская сестра-анестезист Тамара Кузнецова.