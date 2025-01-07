Ямальские дети привезли ошейники ручной работы важенке, подаренной Владимиру Путину

Дети из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа привезли ошейники ручной работы для важенки и её детеныша, подаренных семье Пяк президенту РФ Владимиру Путину. Подарок был передан ребятами из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила пресс-служба правительства Ямала.

В апреле 2024 года президент Путин по телефону поздравил семью ямальских оленеводов Пяк с золотой свадьбой, они получили в подарок снегоходную технику от президента и губернатора Дмитрия Артюхова. Семья подарила главе государства беременную самку северного оленя, которую позже перевезли в резиденцию Деда Мороза.

Для оленей изготовили небольшие подвески с традиционными орнаментами, которые украсили ошейники, созданные ямальскими мастерами по заказу семьи Пяк. В поездке, которую организовал Пуровский район, участвовали 15 детей.

Для них организовали экскурсию по рабочему кабинету, библиотеке и спальне Деда Мороза. Кроме того, для них провели интерактивно-развлекательную программу, познакомили с историей города. Гости посетили Дом моды, Великоустюгский музей и почтовое отделение.