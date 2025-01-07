Зарплаты тюменских воспитателей и учителей выше средних по России

По данным Росстата, средняя зарплата педагогов в сфере общего образования в России составила 71 тыс. 443,9 руб. В Тюменской области учителя в среднем зарабатывали 72 тыс. 887,3 руб.

По регионам Уральского федерального округа данные колеблются от 56 тыс. 128,4 руб. в Курганской области до 170 тыс. 829,8 руб. на Ямале. Отметим, что в указанную сумму не включена доплата за классное руководство в размере 5000 рублей в месяц.

Воспитателям в Тюменской области в среднем платили 59 тыс. 717 руб. В УрФО – от 44 тыс. 441 руб. до 128 тыс. 264 руб. В России в целом – 55 тыс. 645,2 руб., - сообщает Вслух.ру.

В 2025 году появится дополнительный стимул стать педагогом. В Тюмени впервые будет введена стипендия для 108 студентов, которые заключат договор о целевом обучении для дальнейшей работы в школах. Выплата составит 5000 рублей, на эти цели из бюджета выделят 2,2 млн рублей.