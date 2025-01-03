Тюменский Союз журналистов России – в двадцатке наиболее эффективных

15:36 03 января 2025
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Тюменскому отделению Союза журналистов России под председательством Павла Девайкина пришлось выдержать серьезную конкуренцию со стороны коллег из других 89 отделений СЖР.
Сейчас в тюменском региональном отделении Союза журналистов России состоит 547 человек. О буднях местного отделения организации рассказала член правления регионального отделения Светлана Голякова.

– Наши бренды –знаковые мероприятия, в том числе и всероссийского уровня. В их числе, конечно, проведение с 2002 года уникального фестиваля "Православие и СМИ". Также больше 20 лет мы организуем форум репортажной фотографии "Сибирь фотофест Тобол" имени нашего коллеги, прекрасного фотожурналиста Александра Ефремова, погибшего на редакционном задании во время войны в Чечне. В 2023 году запустили конкурс студенческих работ "МедиаТест", – рассказала Светлана Голякова.

В отделении начали реализовывать крупные межредакционные проекты. Сейчас новая важная творческая задача – серия материалов о работе районных редакций в годы Великой Отечественной войны. В этом проекте, который реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области, участвуют наши ведущие телеканалы и 13 районных редакций.

Помимо творческих мероприятий, ведется большая работа по поддержке ветеранов отрасли. К сожалению, в конце жизни они порой оказываются один на один с собой. Поэтому регулярно с ними встречаемся. В отделении стараются как можно чаще организовывать их общение с подрастающим поколением. Как только появляется возможность, оказываем материальную помощь, - сообщает Тюменская область сегодня.

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