Как выбрать вкусную и качественную тушенку

Опытный турист Олег Ефимов рассказал, как выбрать хорошую тушенку.

– Следует обратить внимание на название. Тушенка, изготовленная по ГОСТу, будет называться "Говядина/свинина/оленина тушеная высший сорт". Если в названии есть дополнения, к примеру "Походная тушенка" или "Классическая тушенка", то это продукт, изготовленный по техническим условиям, и гарантий качества почти нет, – пояснил мужчина.

Доверие вызывают крупные предприятия, которые давно выпускают мясную продукцию. Обычно они располагаются в Бурятии, Оренбургской, Курганской и Воронежской областях.

В составе хорошей тушенки должны быть только мясо, жир, соль и специи. Качественная говядина имеет коричневый оттенок, свинина – розовый, а оленина – красновато-коричневый. Бульон прозрачный, а жир – белый или немного желтоватый. Лучше всего брать продукт в консервных банках, так как ее легче хранить. Однако нужно следить, чтобы на них не было вмятин, подтеков и "вздутия", - сообщает Мегатюмень.