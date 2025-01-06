Какие культуры уже пора сеять, рассказала агроном

Какие культуры уже можно посеять, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Шляпина Маргарита.

Если планируете увидеть пышное цветение в мае, пора заняться посадкой семян. Среди однолетних цветочных можно начать сев эустомы, виолы, вербены, сальвии, лобелии.

В качестве декоративных многолетников, у которых период развития не менее 150 дней, можно выбрать для посадки астильбу, хосту, бегонию, лаванду, пеларгонию, примулу, дельфиниум. К моменту высадки в грунт это уже будут сильные кустики, которые обязательно приживутся на новом месте.

Для успешного выращивания вам понадобятся горшочки, семена и грунт. При нехватке света, всхожесть семян может быть низкой, поэтому рекомендуем простимулировать семена, разложив их на салфетку или ватный диск и замочить в стимуляторе роста на несколько дней.

Чтобы не вымывать и не заглублять посевы, их нужно не поливать, а опрыскивать из пульверизатора. Внимательно следите за влажностью - из-за конденсата и постоянной сырости растения могут заболеть. После посадки и полива семена накрывают прозрачной пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Как правило, температура прорастания +18-20 градусов. А в зимний период короткий световой день, поэтому один из необходимых атрибутов-фитолампа для досвечивания. Включайте лампы для рассады за пару часов до рассвета и следите за тем, чтобы у растущих цветов был 10-12 часовой световой день, - сообщает КП-Тюмень.