Тюменец рассказал о коллекционировании автографов

Почетный гражданин города Тюмени Геннадий Иванов интересуется жизнью великих спортсменов. Автор идеи "Бессмертного полка" с удовольствием читает написанные ими книги. Некоторые до сих пор бережно хранятся в его домашней библиотеке. Прежде всего те, что помечены авторскими автографами. Он рассказал о своей коллекции и увлечением филографией.

С 1967 года почетное место на книжной полке Геннадия Кирилловича занимает увесистый фолиант о футболе, но хранится он совсем по иному поводу.

– Приезд в начале сентября 1966 года в Тюмень ветеранов столичного футбола стал настоящим праздником для тюменских местных болельщиков. Еще бы! На поле тогда вышли чемпионы Мельбурнской Олимпиады 1956 года: автор золотого гола Анатолий Ильин, элегантный Сергей Сальников, мужественный защитник Николай Тищенко, игравший в полуфинале со сломанной ключицей, его коллега по амплуа Анатолий Масленкин, второй вратарь (сразу после Льва Яшина!) Борис Разинский, – вспоминает Иванов. – Ну а регалии еще одного игрока и тренера можно не перечислять, достаточно назвать его имя — Константин Бесков.

Коллекция пополнялась, и относительно быстро. Так, буквально на следующий год Геннадий Иванов подгадал отпуск к финальным стартам летней Спартакиады народов СССР. Тогда в Москве среди прочих удалось добыть автограф великого штангиста Юрия Власова! В тот удачный для меня день я отправился в "Лужники" на матч столичных команд.

И вдруг на подходе к стадиону вижу идущего навстречу Юрия Власова, олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике. Хорошо, что у меня была с собой эта книжка о футболе, а шариковую ручку всегда при себе имел. Поравнявшись с ним, здороваюсь и прошу поставить автограф. Власов по-доброму улыбнулся – "пожалуйста".

Прежде чем расписаться на титульной странице, он схематично изобразил на ней штангиста. Возвращая книжку, Власов крепко пожал мне руку. "Видимо, это мой последний автограф, – с некоторой грустью в голосе объяснил он свой изо-экспромт, – я ведь ушел с помоста, и теперь вряд ли кому-то буду интересен".

Геннадий Иванов также дорожит автографами известных футболистов – Игоря Численко, Андрея Тихонова, Егора Титова, Георгия Ярцева, хоккеистов — Александра Рагулина и Эдуарда Иванова, прославленной гимнастки Людмилы Турищевой, рекордсмена мира по прыжкам в высоту Валерия Брумеля. Доброжелательную памятную надпись на своей книге оставил Николай Озеров.

Самыми ценными экземплярами своей коллекции Геннадий Иванов считает книгу легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова "Вижу поле…" и сборник репортажей Николая Озерова с автографами авторов, - сообщает Тюменская область сегодня.