Скажется ли климат на инфраструктуре Тюменской области

С изменением климата, которое приводит к учащению резких перемен погоды, инфраструктура городов сталкивается с новыми вызовами. Эксперт в области экологии и генеральный директор сервиса "Сохрани лес" Андрей Хорошилов подчеркивает, что "феномен глобального изменения климата лишает долгосрочные прогнозы погоды любой однозначности". Он отмечает, что на смену мягким зимам могут приходить настоящие бураны, а затем — неожиданное потепление, что создает климатические качели, особенно характерные для регионов с ярко выраженными сезонными особенностями.

"Законы физики неумолимы: трубы, дороги, здания – для всех городских объектов подобная динамика сжатия и расширения станет настоящим испытанием".

Он также добавляет, что используемые технологии строительства не учитывают перепады температур в десятки градусов, что может привести к серьезным проблемам.

Изменение климата затрагивает не только городскую инфраструктуру, но и сельское хозяйство.

"Волнообразная динамика потеплений и заморозков окажет не лучший эффект, чем стабильные -40 в течение трех месяцев. Снежный покров становится естественной защитой для почвы и корневых систем", — рассказал Хорошилов.

По словам эколога, эксперты согласны, что модернизация инфраструктуры с учетом климатических изменений обойдется бюджету дешевле, чем постоянные ремонты и устранение последствий аварий, - сообщает АиФ-Тюмень.