Как сэкономить на путешествиях

Эксперты рекомендуют обратить внимание на горящие туры, которые актуальны для безвизовых направлений или если у вас уже есть виза. Особенно выгодно брать пакетные туры на пляжный отдых в таких странах, как Турция, Египет и Кипр.

"Чтобы избежать лишних трат, заранее составьте бюджет путешествия. Определите основные категории расходов, такие как виза, страховка, билеты, проживание, транспорт, еда, развлечения и шопинг. Это поможет вам понять, сколько вы готовы потратить в каждой из этих категорий и значительно упростит процесс экономии", - говорит генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев.

Для снижения затрат на месте отдыха эксперт рекомендует выбирать отели с полупансионом, что позволит сократить расходы на питание, - сообщает КП-Тюмень.