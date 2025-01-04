Стали известны самые популярные вакансии прошлого года

Рейтинг самых востребованных ваканский в Тюменской области за 2024 год возглавили водители "Газели". Работодатели опубликовали в 4,4 раза больше таких вакансий, чем в 2023 г., подсчитали в "Авито работе". Среднее зарплатное предложение по таким предложениям о работе - 70 тыс. 659 рублей в месяц.

Бетонщиков стали искать в 2,5 раза чаще – плюс 145 % за год. уровень предлагаемой св среднем зарплаты - 103 тыс. 611 рублей.

На третьем месте среди самых востребованных специалистов в Тюменской области оказались плотники – плюс 103 %. Новые специалисты могли рассчитывать на доход в 80 тыс. 906 рублей за месяц.

В целом, по с января по ноябрь 2024 года, на платформе "Авито работа" работодатели разместили 163 тыс. 872 вакансии по Тюменской области. Это на 14 % больше, чем годом ранее. Среднее зарплатное предложение в регионе составило 72 тыс. 106 рублей в месяц, - сообщает Тюменская линия.