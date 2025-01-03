Секрет системы тренировок Брюса Ли раскрыл Михаил Прыгунов

Мастер спорта России по бодибилдингу, обладатель титула абсолютного чемпиона СПб по классическому бодибилдингу Михаил Прыгунов рассказал, из каких базовых элементов с утяжелением и без состояли тренировки легендарного спортсмена. Эксперт подчеркнул, что такая программа подойдет не каждому человеку, и не с любой физической подготовкой.



Приседания: 3 подхода по 10 повторений – 95 фунтов (43 кг). Это упражнение прекрасно развивает нижнюю часть тела и особенно ноги.

Французский жим: 4 подхода по 6 повторений – 64 фунта (29 кг). Упражнение, направленное на тренировку трехглавой мышцы плеча.

Сгибание на бицепс в положении лежа: 4 подхода по 6 повторений – 35 фунтов (16 кг). Отличное упражнение для бицепса.

Отжимания: 3 подхода по 10 повторений. Классическое упражнение для верхней части тела.

"Солнышко" с гантелями: 4 подхода – 16 фунтов (7 кг). Упражнение, развивающее плечевые мышцы.

Обратное сгибание рук со штангой: 4 подхода по 6 повторений – 64 фунта (29 кг). Тренирует мышцы спины и предплечья.

Сгибание запястий 1: 4 подхода – 64 фунта (29 кг). Упражнение на развитие силы запястий.

Сгибание запястий 2: 4 подхода – 10 фунтов (4,5 кг). Легкое упражнение для разогрева и укрепления запястий.

Приседания: 5 подходов по 12 повторений – вес тела. Прекрасное упражнение для выносливости и силы.

Подъемы на носки: 5 подходов по 20 повторений – вес тела. Эффективное упражнение для икроножных мышц, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Тренировка Брюса Ли содержит много интенсивных упражнений. Если вы будете выполнять упражнения без перерывов на отдых, то такая нагрузка может оказаться непосильной для неподготовленного человека, – дал рекомендации Михаил Прыгунов.