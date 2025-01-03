Как бросить курить, посоветовала тюменский врач

Многие сталкиваются с трудностями при попытке отказаться от этой привычки. Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала, что же мешает отказаться от курения.

Главной причиной трудностей с отказом от курения является непосредственно никотиновая зависимость. Никотин воздействует на центральную нервную систему, вызывая выброс дофамина – гормона удовольствия. Со временем организм привыкает к этому эффекту, и без дозы никотина человек начинает испытывать дискомфорт, тревогу и раздражительность. Это состояние называется абстинентным синдромом, который проявляется в первые дни отказа от курения.

Помимо физиологической зависимости, важную роль играет психологическая привязанность к курению. Привычка становится частью повседневной рутины, ритуалом, связанным с определенными ситуациями или эмоциями. Например, многим сложно представить начало дня без утренней сигареты или стрессовые ситуации без возможности "расслабиться" за счет курения.

Если среди друзей и коллег много курящих, это создает дополнительное давление и "соблазн" вернуться к старой привычке. Кроме того, некоторые люди используют курение как способ общения и установления дружеских контактов, что усложняет отказ от привычки. Многие курильщики боятся изменений, которые произойдут в их жизни после отказа от курения - опасаются, что станут менее общительными, потеряют уверенность в себе или столкнутся с проблемами со здоровьем, такими как набор веса.

Замещение сигарет едой – распространенный метод борьбы с зависимостью. С одной стороны, еда действительно может отвлечь от мыслей о курении. Но, с другой, многие люди начинают потреблять больше калорий, пытаясь "заглушить" тягу к никотину. Также у некоторых людей после отказа от курения замедляется обмен веществ, что способствует набору веса.

Лучше всего выбрать альтернативный способ отвлечься от курения, например, это может быть жевательная резинка, леденцы или даже просто стакан воды. Также полезно найти новые хобби или занятия, которые отвлекут от мысли о сигаретах.

Сроки полного отказа от курения могут варьироваться. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что первый этап – самый сложный, и длится он примерно 3-4 недели. За это время организм адаптируется к отсутствию никотина, и физическая зависимость ослабевает. После этого наступает второй этап – борьба с психологической зависимостью. Этот процесс может занять несколько месяцев или даже лет, в зависимости от индивидуальных особенностей и окружения. Главное – не сдаваться и продолжать работать над собой, - сообщает Вслух.ру.