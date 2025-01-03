Тюменские музеи участвуют в проекте "Культуру для школьников"

Сотрудники музейного комплекса – активные участники Всероссийского проекта "Культура для школьников", который направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие подрастающего поколения.

Проект позволяет бесплатно посещать выставки и проводить открытые уроки на экспозиции музея. В рамках проекта основную экспозицию "Шедевры художественной коллекции" с сентября по декабрь посетило 2478 учащихся. На выставке представлено свыше двухсот работ живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры из фондов музея. Ребята увидели подлинные произведения выдающихся отечественных художников. Познакомились с уникальной коллекцией западноевропейского искусства XVI – начала XX века.

По материалам музейного комплекса имени И.Я. Словцова (г. Тюмень).

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