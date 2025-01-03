VR-платформа "В деле" появится в каждой тюменской школе

С сентября 2025 г. VR-платформу "В деле" интегрируют в каждую школу Тюменской области. Проект реализуют в рамках соглашения между региональным департаментом образования и науки и авторами платформы.

"Школьники смогут ближе познакомиться с промышленностью региона. Испытать на себе разные специальности, связанные не только с инженерией. Для этого ведем переговоры с "Яндексом" и "Сбером", чтобы снять их инфраструктуру. Также общается с медицинскими учреждениями", - пояснил генеральный директор основатель VR-платформы "В деле" Евгений Худышкин.

Помимо школ проект внедрят в ТИУ. Это поможет студентам-инженерам выбрать узкую специальность.

Команда "В деле" в 2025 г. намерена сформировать библиотеку видов промышленности, машиностроения, нефтегазового сектора и другие вошли в нее. Это позволит ученикам детальней знакомиться не только со спецификой профессии, но и инфраструктурой предприятий.

"Ведем переговоры с нефтегазодобывающими компаниями на предмет того, чтобы они показали, что из себя представляет вахтовый метод работы. Покажем все этапы жизни вахтовика: поезд, вертолет, работа", - добавил Евгений Худышкин.

Школы и вуз получат очки виртуальной реальности и мобильное приложение. Все управление процессом работы VR-платформы "В деле" разработчики будут вести удаленно. Для этого создается архитектура проекта по его функционалу, устранению каких-то недочетов, - сообщает Тюменская линия.