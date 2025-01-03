Как утеплить замерзшие ноги

Чтобы согреть ноги в мороз предлагаются разные варианты многослойность, термоноски или стельки с подогревом.

Ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Казанского Федерального Университета Айрат Киямов в беседе с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" рассказал о способах согрева с точки зрения науки.

Многослойная теплая одежда решает проблему исключительно сохранения тепла. За счет низкой теплопроводности подобной одежды достигаются низкие тепловые потери организма человека. Фактически многослойная теплая одежда препятствует теплообмену между человеческим телом и окружающей средой.

Сами по себе различные элементы одежды с подогревом не решают проблему предотвращения обморожения тела человека, поскольку выделяемое ею тепло будет быстро улетучиваться в окружающую среду.

Комбинация же этих двух подходов приведет к их взаимному усилению. Поскольку многослойный теплый наряд позволит снизить величину тепловых потерь организма, а элементы одежды с подогревом будут компенсировать отток тепла. Так или иначе, вариант с использованием обогревающих элементов одежды всегда более выигрышный чем без оного.

– Все варианты эффективны в решении задачи спасения конечностей от обморожения, однако лучший вариант – применение нескольких способов одновременно, – подвел итог ученый.