Зимой важно правильно мыть и сушить голову

Волосы в холодное время года нуждаются в защите, поэтому на улице их необходимо прятать под головным убором. Об особенностях ухода за ними рассказала Марина Мирюгина, руководитель лаборатории окрашивания.

- Любой стилист вам скажет, что волосы зимой нужно прятать. Некоторые девушки всю зиму ходят без шапки, как леди, но это чревато тем, что в конце сезона волосы могут быть плачевном состоянии.

- Моем волосы всегда два раза, для лучшего очищения. После наносим увлажняющую маску, а в конце - кондиционер и несмываемый уход. Мы забываем, что маска работает изнутри волоса, в чешуйках тех слоев, которые были повреждены. Кондиционер обволакивает их снаружи, ну и любые несмываемые уходы дают защиту от ветра, от солнца.

Если же мы нанесем маску, а кондиционер нет, сработает обратный эффект, чешуйки будут раскрыты, будут цепляться, путаться.

- При сушке волос обязательно нанесите термозащиту. Она поможет равномерно распределить тепло и не травмировать пряди.

Обращайте внимание на состав увлажняющих масок. В первую очередь, всем рекомендую смотреть, есть ли в составе пантенол. Он удерживает природную влагу в волосе, обязательны силикосодержащие компоненты, они дисциплинируют волос, сглаживают чешуйки и облегчают расчесывание, - сообщает Вслух.ру.