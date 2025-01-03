Госавтоинспекция в Тюменской области объявила новогодний мораторий на высокие скорости

Для предупреждения дорожных аварий, причиной которых являются превышение скоростного режима и несоответствие скорости конкретным дорожным и погодным условиям, тюменские автоинспекторы объявили новогодний мораторий на высокие скорости на дорогах.

Ошибки в выборе скорости водителями в 2024-м году стали причиной каждого второго ДТП в Тюменской области, - сообщает Госавтоинспекция региона.

"При выборе скорости водителю необходимо учитывать погодные факторы, дорожные условия, возраст, стаж вождения, самочувствие и даже настроение и психологическое состояние, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Камерами на дорогах региона в этом году выявлено более 900 тысяч фактов превышения установленной скорости в пути. Более шести тысяч раз автомобилисты превысили скорость более чем на 60 километров в час, в том числе почти 500 фактов превышения скорости более чем на 80 км/час", - сказал Андрей Миллер.