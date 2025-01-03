Тюменцев предостерегают от травматизма во время праздников

Как избежать травматизма во время праздников и развлечений на свежем воздухе, рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ОКБ №2 Григорий Евтух.

"Челюстно-лицевые травмы можно получить при катании на горках и катках. В результате несоблюдения правил безопасности следуют ушибы, вывихи и даже переломы челюсти или костей лица. Бывают случаи, когда пациент падает во время гололедных явлений, в этом случае чаще всего поступают с порезами лба, губ или травмами подбородка", - рассказал доктор.

Напоминаем о мерах безопасности в зимний период:

1. Лучше выбирать пологие, удаленные от дороги горки, без деревьев, столбов, заборов.

2. Не стоит кататься на подручных предметах или связывать между собой санки или тюбинги.

3. Соблюдайте дистанцию от других участников спуска.

4. Кататься на коньках лучше вместе со всем потоком, а не против "течения". Новичкам рекомендуется не выходить на лед в одиночку, кататься поближе к бортикам, а в идеале – тренироваться под присмотром специалиста.

5. Не стоит кататься на горах и коньках в состоянии алкогольного опьянения.

6. При открывании газированных напитков лучше всего держать бутылку под углом 45 градусов, направляя горлышко туда, где нет людей и хрупких предметов.

7. Нельзя зажигать пиротехнику в руках, рядом с одеждой и волосами, а также подносить к телу.

Если же вы получили травму, то необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью: травмпункты ОКБ №2 — детский и взрослый работают круглосуточно, - сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).