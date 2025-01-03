О пользе микрозелени рассказала тюменский агроном

Для сохранения здоровья и улучшения иммунитета нужно ежедневно употреблять в пищу витамин, минералы и аминокислоты. Все это есть в микрозелени.

В молодых растениях содержатся высокие концентрации витаминов, минералов и других активных веществ, которые легко усваиваются организмом человека. Нужно отметить, что микрозелень - это молодые проростки овощных и злаковых культур в фазе семядольных или первых настоящих листьев.

Урожай микрозелени можно получить уже на 7-10 день после всходов, когда происходит активное деление растительных клеток (их рост) - в них содержится максимальное количество питательных и полезных веществ. А какие виды культур подходят для выращивания в качестве микрозелени, рассказывает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Степина Наталья.

Среди овощей в качестве микрозелени можно посадить брюкву, все виды капусты, редис, свеклу, дайкон; салатная зелень, кориандр, руккола, кинза, горчица, подсолнечник, горох и семейство злаковых - пшеница, ячмень, овес, гречиха, кукуруза. Но, есть и исключения - это фасоль и семейство пасленовых. При прорастании фасоли в ней присутствуют токсичные для человека вещества, а в ботве пасленовых, к которым относятся баклажан, картофель, томаты и перцы содержится соланин - растительный гликоалколоид (органический яд), который при определенных концентрациях может нанести вред человеческому организму.

Выращивание микрозелени дома возможно круглогодично, не занимает много времени, пространства, сил и затрат. Для этого не нужны специальные проращиватели, подойдут любые удобные по форме емкости или обычные цветочные горшки. На дно выкладывается субстрат, в качестве которого могут выступать почвенный грунт, кокосовый субстрат, вермикулит, перлит, гидрогель, хлопчатобумажная ткань, марля, бумажные полотенца или обычные ватные диски. Главное высевать семена густо, увлажнить субстрат и накрыть пленкой, если в квартире сухой воздух (чтобы влага быстро не испарялась), поставить на светлое (но не холодное) окно и ждать результата! Первые всходы кудрявых посевов, радующие взгляд, появятся быстро, но также быстро их необходимо употреблять в пищу.

Лучше не подвергать микрозелень термической обработке, в том и смысл микрозелени - употребление в свежем виде. Отлично подойдет для салатов, смузи, бутербродов, для украшения омлетов, первых блюд, гарниров и в качестве самостоятельного гарнира, - сообщает КП-Тюмень.